Кемерово, 18 ноября 2021, 11:22 — REGNUM В Кемеровской области медицинскую помощь получают 3159 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщил оперативный штаб региона.
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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 16 261 человек», — говорится в оперативном сообщении.
Всего в регионе выявлено 69 789 случаев заражения коронавирусом, 65 100 человек выздоровели, 1530 пациентов скончались.
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