В Австралии подозреваемого в мошенничестве экс-депутата выпустили под залог
Канберра, 18 ноября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Бывший депутат парламента Австралии от Лейбористской партии Крейг Томсон был освобожден под залог после проведенной ночи в полицейском участке в Госфорда. Томсон был задержан накануне по подозрению в мошенничестве. Об этом 18 ноября сообщил телеканал Nine News.
После того, как он был задержан стражами правопорядка, ему было предъявлено обвинение по 30 пунктам. Большинство из них связано с более чем 130 якобы поддельными заявками на получение виз в течение четырех лет, которые, как утверждается, принесли ему 2 миллиона долларов.
В случае признания его виновным ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Отметим, что Томсон был депутатом парламента Австралии всего один срок. Место в нижней палате он занимал с 2007 по 2013 год.