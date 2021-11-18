Канберра, 18 ноября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Бывший депутат парламента Австралии от Лейбористской партии Крейг Томсон был освобожден под залог после проведенной ночи в полицейском участке в Госфорда. Томсон был задержан накануне по подозрению в мошенничестве. Об этом 18 ноября сообщил телеканал Nine News.

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После того, как он был задержан стражами правопорядка, ему было предъявлено обвинение по 30 пунктам. Большинство из них связано с более чем 130 якобы поддельными заявками на получение виз в течение четырех лет, которые, как утверждается, принесли ему 2 миллиона долларов.

В случае признания его виновным ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Отметим, что Томсон был депутатом парламента Австралии всего один срок. Место в нижней палате он занимал с 2007 по 2013 год.