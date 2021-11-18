Ижевск, , 11:18 — REGNUM В Удмуртию поступила очередная партия вакцины от гриппа для взрослого населения. Республика получила 107 130 доз препарата «Ультрикс квадри», сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Грипп Med-instrukcia.ru

До начала нового эпидемического сезона в республике от гриппа вакцинировались 233 950 жителей Удмуртии. В том числе, за счет средств федерального бюджета привито 212 314 детей, что составляет 87,4% от плана и 1639 беременных женщин — 81,9% от плановых показателей.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 18 ноября прививку от коронавируса сделали 603 359 человек. Второй компонент препарата получили 386 809 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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