Казань, , 11:17 — REGNUM Казанский УНИКС одержал победу над итальянским «Миланом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 97:71.

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Самым результативным игроком стали защитники УНИКСа Айзея Канаан, набравшие 22 очка, и О Джей Мэйо, на счету которого 20 очков. В составе «Милана» Николо Мелли, Шейвон Шилдс и Луиджи Датоме набрали по 10 очков.

УНИКС набрал 15 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Евролиги. «Милан» идёт на третьем месте с 18 очками.

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