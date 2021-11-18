Мельбурн, Австралия, , 11:29 — REGNUM В ночь на 19 ноября правительство штата Виктория (юго-восток Австралии) ослабит ряд ограничений по COVID-19 для полностью вакцинированных граждан. Ожидается, что в ближайшие часы штат преодолеет 90-процентную отметку вакцинации двумя компонентами. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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«Больше не будет ограничений, больше не будет приостановок работы предприятий. Уже не будет действовать правило с точки зрения того, сколько людей может находиться в разных помещениях», — заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр штата Дэниэл Эндрюс.

В частности, будут отменены ограничения на число участников собраний в частных домовладениях и на открытом воздухе. Маски больше не потребуются в закрытых помещениях за исключением розничных магазинов. Владельцам предприятий будет разрешено пускать неограниченное число посетителей.

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