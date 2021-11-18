Кемерово, , 11:17 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 18 ноября, за прошедшие сутки выявлено 387 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 389 случаев.

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«Кемерово — 58, Новокузнецк — 56, Междуреченск — 34, Белово — 26, Мыски — 26, Прокопьевск — 26, Осинники — 25, Ленинск-Кузнецкий — 23, Новокузнецкий МР — 15, Калтан — 13, Киселевск — девять, Анжеро-Судженск — восемь, Юрга — восемь, Полысаево — шесть, Ижморский МО — шесть, Мариинский МО — шесть, Промышленновский МО — пять, Таштагольский МР — пять, Тайга — четыре, Гурьевский МО — четыре, Яийский МО — четыре, Березовский — три, Юргинский МО — три, Яшкинский МО — три, Краснобродский — два, Беловский МО — два, Кемеровский МО — один, Крапивинский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Прокопьевский МО — один, Топкинский МО — один, Тяжинский МО — один, Чебулинский МО — один», — говорится в оперативном сообщении.

За это же время 275 пациентов выздоровели, четверо скончались.