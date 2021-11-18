Волгодонск, Ростовская область, 18 ноября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Открытие резиденции Деда Мороза в Волгодонске (Ростовская область), запланированное с участием зрителей, состоится в дистанционном формате. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Николай Хижняк ИА REGNUM Дед Мороз и Снегурочка

«В связи с осложнением ситуации по коронавирусу в Волгодонске открытие резиденции Деда Мороза в центре-парке «Сказочная Русь», приуроченное ко Дню рождению Деда Мороза, будет проходить в онлайн-режиме», — уточнили в администрации.

О доступе к резиденции главного зимнего волшебника власти пообещали проинформировать дополнительно.