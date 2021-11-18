Москва, 18 ноября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не видит необходимости в лишении неприкосновенности депутата Валерия Рашкина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Я не вижу никакой необходимости снимать с него неприкосновенность. Просто сводят счеты с партией, которая набрала много голосов!» — отметил Зюганов в эфире радио «Комсомольской правды».

Парламентария интересует, что же произошло на самом деле.

«Он на эту охоту 20 лет ходил, к своим друзьям. Обычно, если тебя приглашают на охоту — тебе первая лицензия, вторая, третья, четвертая. Я абсолютно уверен, что они брали эту лицензию. Куда она пропала? Что случилось на самом деле?» — задает он вопросы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представление генпрокурора Игоря Краснова о лишении неприкосновенности Рашкина поступило в Госдуму. Нижняя палата парламента может обсудить вопрос 25 ноября.

Сам Рашкин признался в том, что убил лося на охоте. Дело о незаконной охоте (у парламентария не было лицензии) находится на контроле в Следственном комитете России.