Кишинёв, , 11:15 — REGNUM Проблемой роста цен в Молдавии должен заниматься Национальный банк, а не правительство. Об этом в эфире телеканала Jurnal TV сказала президент республики Майя Санду.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

«К сожалению, феномен роста цен есть, и правительство не может на это повлиять, потому что цены растут на мировом уровне», — сказала Санду.

По её мнению, помощь правительства республики гражданам в сложившейся ситуации заключается в том, что оно подняло пенсии и соцпособия. При этом Санду отметила, что размер компенсаций в связи подорожанием газа не покроют роста тарифов.

Президент считает, что необходимо развивать экономку, привлекать инвестиции и за счёт этого повышать зарплаты, но это «дело не одной — двух недель».

Напомним, молдавская сторона, требуя значительных скидок, затянула переговоры по продлению контракта с Газпромом на поставку в Молдавию газа. С 1 ноября топливо начали поставлять по новым условиям. Цена на газ будет плавающей, а ноябре составит около $450 за 1 тысячу кубометров. Население предупредили о росте тарифа на газ в 2,4 раза. Кроме того, вырастет стоимость отопления.

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