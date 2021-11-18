Чита, 18 ноября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 18 ноября 2021 года, за последние сутки общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 83 862 (+368).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 70 355 пациентов (+244 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1814 человек (+15 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 219 находятся в тяжёлом состоянии (+4 за сутки), 89 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+13 за сутки).

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