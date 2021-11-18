Белгород, 18 ноября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Стимулирующие выплаты введены для женщин-врачей, согласившихся выйти из декретного отпуска досрочно в Белгородской области. Специалисты получат по 35 тысяч рублей, сообщил 18 ноября губернатор Вячеслав Гладков.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Осмотр пациента у терапевта

По словам главы региона, выплаты предназначены для медиков первичного звена здравоохранения и амбулаторной помощи, где кадровый вопрос стоит особенно остро — это участковые терапевты, врачи общей практики, педиатры и узкие специалисты в поликлиниках.

«Месяц назад началась эта работа, и уже согласились принять участие в программе 48 человек. Больше половины уже приступили к приёму пациентов. Большинство — это доктора, работающие в сельской местности. Программа продолжается, и возможность принять в ней участие ещё есть», — написал губернатор на своей странице в социальной сети.

Для решения кадрового вопроса в здравоохранении власти также запустили программу по предоставлению жилья, в целом для медиков предусмотрена 181 квартира.