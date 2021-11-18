Варшава, , 11:13 — REGNUM С утверждением, что Польша является «защитницей» всей Европы от массового наплыва мигрантов, которые хотят попасть в Европейский союз через территорию Белоруссии, выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он заявил об этом 18 ноября в интервью немецкому изданию Bild.

Матеуш Моравецкий Olaf Kosinsky

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«Ситуация (на границе с Белоруссией) в настоящее время стабильная, но она становится все более опасной. Белоруссия использует мигрантов в качестве оружия», — сказал он.

В то же время, Моравецкий отметил, что, по его мнению, нелегальные мигранты хотят в итоге попасть в Германию, Францию и Нидерланды.

«Таким образом, мы защищаем всю Европу на нашей границе», — добавил глава правительства Польши.

При этом он указал, что в случае, если польские власти окажутся не в состоянии защитить свои границы, сотни миллионов беженцев из Африки или стран Ближнего Востока будут пытаться попасть на территорию Европы и особенно в ФРГ.

«В ФРГ проживает более 80 млн человек — вы бы позволили приехать еще 50 млн? Я думаю, что люди в Германии были бы недовольны этим, поскольку они хотят сохранить свой уровень жизни. Они хотят сохранить свою культуру», — объяснил Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что утром 18 ноября самолет «Иракских авиалиний», который должен эвакуировать с территории Белоруссии мигрантов из Ирака, находившихся на белорусско-польской границе, вылетел из аэропорта Багдада в Минск.