Москва, 18 ноября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Москве участников проекта «Московское долголетие» познакомят с банковскими инструментами и расскажут о грамотном ведении личных финансов. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба столичного департамента финансов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Эксперты департамента Екатерина Лавренова и Алексей Беляков 19 ноября проведут онлайн-лекцию. Слушателям помогут сформулировать финансовую цель и объяснят, в каких ситуациях кредитные организации могут решить жизненные проблемы, а в каких — усугубить.

Эксперты расскажут о возможностях мобильного банкинга, дадут советы, как обезопасить личные сбережения от мошенников.

«Московское долголетие» — оздоровительный, образовательный и досуговый проект для москвичей старшего возраста.