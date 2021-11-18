Канберра, , 11:14 — REGNUM За последние 24 часа в Северной территории Австралии не было зарегистрировано ни одного нового случая COVID-19 после того, как сутками ранее в регионе было выявлено восемь случаев заболевания, в результате чего в кластере вокруг населенного пункта Ривер Кэтрин-Робинсона в общей сложности зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 ноября сообщил телеканал Nine News.

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Глава правительства Северной территории Майкл Ганнер заявил в ходе пресс-конференции, что после того, как 18 ноября не было зарегистрировано никаких новых случаев COVID-19, ситуация «выглядит более позитивной».

«Это хорошие новости, но вперед забегать не стоит», — отметил Ганнер.

В настоящее время власти пытаются ограничить масштабы вспышки. Всего за время вспышки было выявлено 384 потенциальных зараженных коронавирусом, которые посещали места распространения инфекции, однако властям удалось связаться только с 288 гражданами.

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