Ханты-Мансийск, , 11:11 — REGNUM В Югре за сутки выявлен 251 новый случай заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске (61 случай), сообщает 18 ноября региональный оперативный штаб.

Коронавирус Mos.ru

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 255 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 18 ноября в Югре зарегистрировано 86 763 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 79 642 человека, 1570 пациента с COVID-19 скончались (на 17 человек больше, чем днём ранее).

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