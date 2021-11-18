Ярославль, 18 ноября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Ярославле Федеральная налоговая служба приостановила финансовые операции по счетам АО «Яргорэлектротранс». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные сервиса Федеральной налоговой службы.

City-yaroslavl.ru Трамвайное депо в Ярославле

Решение о приостановке финансовых операций по счетам вынесено 10 ноября и является действующим. Арестовано 8 счетов транспортного предприятия в Сбербанке, ВТБ, Промсвязьбанке и банке «Финсервис». В качестве основания для приостановки указано «для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)».

Как ранее сообщало ИА REGNUM 11 ноября часть работников «Яргорэлектротранса» не получила заработную плату, депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод направила соответствующее обращение в прокуратуру. Похоже, задержка зарплаты может быть связана с арестом счетов предприятия. В мэрии ситуацию не комментируют.