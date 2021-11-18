Санкт-Петербург, 18 ноября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. На Планерной улице Северной столицы появилась новая лунная секция светофора, которая позволит одновременно двигаться пешим и моторизированным участникам дорожного движения. Пешеходы при таком сигнале будут иметь преимущество, сообщает 18 ноября телеканал «Санкт-Петербург».

Pixabay.com Светофор

"Вышел новый ГОСТ, который разрешает пересечение пешеходного и транспортного потоков, что запрещал делать старый ГОСТ. Но лишь в определенных местах. В тех местах, где интенсивность движения пешеходов определенную цифру составляет. Сейчас при реконструкции и создании новых светофоров будут их оснащать новыми секциями», — поделился с телеканалом автоэксперт Святослав Данилов.

На сегодняшний день пока нет данных об эффективности внедряемых мер. Данилов от имени автомобилистов заявил, что пока непонятно, зачем такой светофор нужен водителям, поскольку в ПДД уже есть пункт 13.1, который обязывает уступать дорогу пешеходам. Можно предположить, что он будет удобен больше для пешеходов, чтобы подолгу не ждать зелёный сигнал светофора на улицах с низкой интенсивностью движения.

Отметим, что в Санкт-Петербурге установлено уже порядка пяти светофоров с лунной секцией. К следующему году их количество планируется увеличить до ста.