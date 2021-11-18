Майкоп, , 11:10 — REGNUM Вопросы социально-экономического развития региона, достижения целевых показателей национальных проектов стали темой рабочей встречи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым в Москве 17 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. В беседе принял участие заместитель председателя комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Адыгея Мурат Хапсироков.

Рабочая встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым Фото Алексея Гусева

Участники встречи обсудили ход реализации в республике индивидуальной программы социально-экономического развития РА, госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий. Также обсуждались вопросы борьбы с коронавирусом и вакцинации населения. Как сообщил Мурат Кумпилов, что в больницах и госпиталях республики создано достаточное количество койко-мест для лечения больных. Прививочная кампания идёт активно — на данный момент от коронавируса привиты 55% от плана — это 44% от всего взрослого населения.

«Необходимо убеждать, разъяснять, создать людям удобные условия для вакцинации», — подчеркнула спикер Совета Федерации важность информационно-разъяснительной работы для наращивания темпов вакцинации.

Ещё одна тема встречи — вопросы укрепления системы здравоохранения республики, поддержки и обучения медицинских кадров.

«Во взаимодействии с федеральным центром в республике на сегодняшний день в госпиталях практически решена проблема дефицита медицинских кадров», — сказал глава региона.

Проблема нехватки медицинских кадров в системе здравоохранения республики решается благодаря целевому приему выпускников республики в медицинские вузы страны.

В 2020 году в целях сокращения кадрового дефицита в различные медицинские вузы страны было направлено 118 выпускников республики, в целевую клиническую ординатуру направлено 67 человек, в 2021 году по программе специалитета направлено 133 абитуриента, в целевую клиническую ординатуру направлено 33 выпускника специалитета. В регионе заключают договоры о целевом обучении с последующей отработкой специалистов в субъекте. Активнее проводятся ярмарки вакансий в медколледже и мединституте, используются другие механизмы профориентации и повышения престижа профессии, а также расширены меры соцподдержки, реализуется программа «Земский доктор». С 2012 в республике по данной программе в сельской местности трудоустроено 414 врачей.

Валентина Матвиенко пообещала оказать содействие в обеспечении целевого приема в медвузы страны и увеличении числа целевых мест при необходимости. Глава Адыгеи поблагодарил Матвиенко за внимание к региону, подчеркнув, что многие социальные и инфраструктурные проблемы региона решаются при поддержке Совета Федерации и лично Валентины Матвиенко.