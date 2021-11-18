Москва, 18 ноября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Принципиальной ошибкой правительства РФ является стремление объяснить продуктовую инфляцию ситуацией на мировом рынке продовольствия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

«Хватит валить все на мировые цены — если бы они падали, у нас бы все равно росли. Как и происходит с бензином. Это проблема макроэкономики, и решать ее надо, начиная с денежно-кредитной политики, налоговой системы и тарифов естественных монополий», — убежден Миронов.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила подготовить для правительства предложения, как избежать роста внутренних цен на белый сахар и растительное масло. Минсельхоз предложил ввести беспошлинную квоту на ввоз в Россию в 2022 году свинины и говядины.

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