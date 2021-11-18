Ижевск, , 11:06 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 18 ноября прививку от коронавируса сделал 603 359 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса 75.ru

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Второй компонент препарата получили 386 809 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 7203 жителя республики. 5972 человека получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 105 922 человека. За указанный период ревакцинировались 1599 человек.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 ноября в Удмуртии провели 2 089 412 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4730 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2758 исследований.

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