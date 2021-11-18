Москва, , 11:23 — REGNUM Пятничные вечера — самое аварийно-опасное время для российских автомобилистов. В это время на дорогах происходит наибольшее число аварий, следует из статистики ГИБДД России.

ДТП Gibdd.ru

По данным ведомства, за десять месяцев 2021 года произошло более 109 тыс. дорожно-транспортных происшествий. Водители, нарушившие правила дорожного движения, виноваты почти в 97 тыс. таких происшествий.

В прошлом году за тот же период показатели были примерно такими же. Погибли в ДТП за десять месяцев 12 тыс. человек, более 137 тыс. пострадали.

Больше всего аварий пришлось на вечернее время в пятницу — с 17:00 до 20:00. В статистике причины ДТП не отражены, но как правило в это время среди водителей больше тех, кто садится за руль уставшим или нетрезвым. Меньше всего аварий происходит в период с 1:00 до 7:00.

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