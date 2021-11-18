Ленинградская область, 18 ноября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Следователи пришли с обысками в администрацию Морозовского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области. Об этом 18 ноября сообщает телеканал «78».

RobillardMichel Обыск

По предварительным данным, следственные действия проходят в рамках оценки работы предыдущего руководства администрации.

Добавим, что накануне во Всеволожском районе, после того как его посетил глава СКР Александр Бастрыкин, прошла встреча исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Ленобласти Дмитрия Митяева, Всеволожского городского прокурора Игоря Грищука, а также сотрудников аппарата следственного управления по Ленинградской области с местными жителями.

На мероприятии, на которое пришли более 70 жителей района, поднимались различные вопросы, в том числе о возможных нарушениях и незаконности оформления в частную собственность земельных участков на территории района, например, на берегу Ладожского озера.