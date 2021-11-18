Москва, , 11:04 — REGNUM В 2022 году в Москве по программе реновации планируется построить и сдать в эксплуатацию 91 дом жилой общей площадью 1,4 млн, сообщили в Стройкомплексе.

Реновация Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы департамента строительства Рафика Загрутдинова, в планах передать под заселение 72 новостроек площадью порядка 900 тыс. кв. метров и переселить 35 тыс. человек.

С начала реализации программы реновации сдана в эксплуатацию 161 новостройка, ведется проектирование и строительство более 300 стартовых домов во всех районах Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, на портала правительства Москвы (mos.ru) в суперсервисе «Помощь при переезде в рамках программы реновации» появились две новые онлайн-услуги.

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