Калуга, 18 ноября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Калужской области с 22 ноября по 12 декабря в рамках всероссийского образовательного проекта в сфере информационных технологий «Урок цифры» будут организованы учебные занятия на тему «Разработка игр», сообщили 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве цифрового развития.

Урокцифры.рф Калужские школьники смогут попробовать себя специалистами game-индустрии

Основная цель проекта — формирование ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также стимулирование ранней профориентации детей в сфере информационных технологий. Это возможность получить знания в данной сфере от руководителей и специалистов профильных ведомств и ведущих технологических компаний. Участникам мероприятия познакомятся с основными этапами создания компьютерных игр, а также попробовать себя в роли различных специалистов game-индустрии. В предыдущем «Уроке цифры», который проводился в сентябре-октябре 2021 года и был посвящён искусственному интеллекту в образовании, приняли участие около 27 тысяч учащихся Калужской области из 221 школы.

В январе 2022 года «Уроки цифры» в российских школах будут посвящены безопасности, в феврале — искусственному интеллекту в музыке, в апреле — быстрой разработке приложений.