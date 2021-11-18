София, , 11:03 — REGNUM Официальная София заявила о закрытии главной автомобильной линии на контрольно-пропускном пункте «Дунайский мост-2» в районе болгарско-румынской границы. Об этом 18 ноября сообщила софийская газета «24 часа».

По словам представителей пограничной службы РБ, нововведение связано с необходимостью капитального ремонта основных инженерных сооружений КПП. Предполагается, что в течение ближайших нескольких дней на указанном пункте пропуска будут возведены новые технические строения, а также расширены терминалы для проверки большегрузных автомобилей.

КПП «Дунайский Мост-2», расположенный на Северо-западе Болгарии, связывает РБ с Румынией и Сербией. Ежедневно в указанном районе болгарско-румынскую и болгарско-сербскую границу пересекают до 2 тысяч транспортных средств.