Барнаул, , 11:03 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. По данным оперативного штаба на 18 ноября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6815 человек, причём 30 из них внесены в сводку за минувшие сутки.

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Число зараженных за сутки немного снизилось (с рекордных 535 до 527 человек). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 97 714 человек.

Вместе с тем, новый вирус победили 68 717 человек (+461 за сутки).

Тяжелобольных в крае насчитывается 810 (-23 за сутки), из них 296 подключены к аппаратам ИВЛ (+1 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (20 400 человек, +91 за сутки) и ОРВИ (67 954 человека, +413 за сутки).

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за сутки стало больше на 33 (всего 2851).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 9467 (+1303 за минувшие сутки).

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