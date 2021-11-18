Багдад, 18 ноября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Утром 18 ноября самолет «Иракских авиалиний», который должен эвакуировать с территории Белоруссии мигрантов из Ирака, находившихся на белорусско-польской границе, вылетел из аэропорта Багдада в Минск. Об этом 18 ноября сообщает иракское министерство транспорта.

manolofranco Самолет

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«Полет выполняется после получения официальных разрешений и директив властей Ирака и Белоруссии», — заявил гендиректор авиакомпании Аббас Омран, его слова приводит иракский телеканал Al Sumaria.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне представитель иракского министерства иностранных дел Ахмед ас-Сахаф заявил, что из пребывающих в Белоруссии граждан Ирака добровольно пожелали вернуться на родину 325 человек.