Кабул, , 11:03 — REGNUM В аэропорт Кабула прибыла первая партия гуманитарной помощи из России, сообщает 18 ноября афганское агентство Aamaj News.

Гуманитарная помощь Nazorobcana.sk

Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что Россия доставит в Афганистан гумпомощь весом 36 тонн.

«Затем будут еще две партии военно-транспортных самолетов с гумгрузами. Всего ими привезут свыше 100 тонн гумпомощи», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при Организации Объединённых наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что приход к власти в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не принёс стране стабильности, а к старым проблемам добавились новые вызовы.

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