Ижевск, , 11:02 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 11 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано 17 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Скончались шесть женщин в возрасте от 54 до 88 лет и пятеро мужчин в возрасте от 42 лет до 81 года. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3109 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 ноября в регионе выявили 379 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 380 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 71 111 случаев. Активным носителем коронавируса в Удмуртии в настоящее время является 8081 житель.

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