Кемерово, , 11:03 — REGNUM В Кемеровскую область с 2009 года в рамках действующей государственной программы переселения соотечественников из-за рубежа прибыло более 22,4 тысячи человек. Регион оказался в тройке лидеров в Сибирском федеральном округе в 2021 году по этому показателю. Об этом сообщил министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

Памятка соотечественникам-переселенцам Gov39.ru

«Только за девять месяцев текущего года Кузбасс принял более 2,3 тысячи соотечественников, это на 38% превысило плановый показатель 2021 года и позволило региону войти в тройку лидеров среди субъектов Сибирского федерального округа», — уточнил министр.

Он отметил, что соотечественникам оказывается содействие в приёме, жилищном обустройстве, получении медицинской помощи.