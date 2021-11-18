Элиста, , 11:02 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 34 человека. Об этом сообщает региональный оперштаб 18 ноября. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

Коронавирус. Тест Иван Шилов © ИА REGNUM

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Лечение в ковидных госпиталях получает 461 пациент. В тяжёлом состоянии находится 31 человек. Режим самоизоляции соблюдают 1 759 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 33 130 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 31 462 пациента.

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