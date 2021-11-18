Ижевск, , 11:00 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 18 ноября выявили 379 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 380 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 71 111 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди новых носителей вируса — 27 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 68 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 312 человек, всего в республике выздоровел с начала пандемии 59 921 человек. Скончались 3109 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 11 летальных случаев. Накануне скончались 17 жителей республики.

Активным носителем коронавируса в Удмуртии в настоящее время является 8081 житель. Из числа получающих лечение 7269 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1019 человек — в состоянии средней степени тяжести, 353 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 17 ноября прививку от коронавируса сделал 596 156 человек. Второй компонент препарата получили 380 837 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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