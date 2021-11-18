Мельбурн, Австралия, , 11:13 — REGNUM Жители Мельбурна (штата Виктория, Австралия) смогут наблюдать за самым продолжительным лунным затмением за последние 600 лет. Свидетелем необычного явления можно стать 19 ноября. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Лунное затмение

Затмение будет также видно в отдельных регионах Северной и Южной Америки, Австралии, Северной и Западной Африки, Тихого океана, Атлантики и некоторых частях Европы и Азии. Как объяснили специалисты NASA, лунное затмение происходит, когда Солнце, Земля и Луна выравниваются, в результате чего Луна входит в конус тени от Земли. Во время частичного лунного затмения земная тень покрывает только часть Луны.

Частичное затмение будет видно в Мельбурне и начнется 19 ноября в 20:09 по местному времени, достигнет максимума в 20:12 и прекратиться в 23:03. Ожидается, что за явлением природы можно будет наблюдать целых 2 часа 54 минуты.