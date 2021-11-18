Канберра, 18 ноября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Одна из крупнейших сетей супермаркетов Австралии Aldi уберет с прилавков два типа упаковок чипсов Snackers Market Little Pickers. Причиной решения послужили жалобы покупателей на то, что в продуктах содержатся листерии, которые могут вызвать заболевания у беременных женщин, их еще не родившихся детей, а также у пожилых и лиц с ослабленных иммунитетом. Об этом 18 ноября сообщил телеканал Nine News.

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В частности, с полок уберут два типа чипсов Snackers Market Little Pickers, срок годности которых истекает 03 февраля 2022 года.

Торговая сеть уже рекомендовала своим посетителям не употреблять эти продукты. Граждане также могут вернуть их в магазин Aldi и получить возмещение в полном объеме.

Всем, кто беспокоится о своем здоровье после употребления данной марки чипсов, следует обратиться к врачу.