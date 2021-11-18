Брянск, , 11:13 — REGNUM В Брянской области 18 ноября подтверждено 470 новых случаев заражения коронавирусом, что на 19 меньше, чем выявлено сутками ранее. Общее количество носителей инфекции превысило 85 тысяч. От осложнений скончались ещё 13 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

С начала пандемии в Брянской области провели 1 053 612 исследований на коронавирус, из них 7 088 тестов проверены за сутки. Диагноз COVID-19 подтверждён у 85 380 человек. Выздоровел 76 521 житель, в том числе 508 — выписаны за истекший день.

От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 2 103 пациента.