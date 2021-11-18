Пермь, , 10:59 — REGNUM В Перми по факту массового отравления алкоголем возбуждено уголовное дело. После употребления спиртных напитков зафиксирована смерть пяти человек. об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Алкоголь Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

По данным ведомства, 17 ноября скончалась семья из трех человек (супруги 1963 г.р. и 1962 г.р. и их дочь 1982 г.р.). Мужчина умер дома, а женщины — в больнице. Кроме того, скончались соседи погибшей семьи — женщина и ее сожитель. Все погибшие стали жертвой алкогольного отравления.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 238 УК РФ («Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц»). В рамках расследования преступления назначен ряд экспертиз.

«Совместно с сотрудниками полиции, проводится комплекс иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности», — сказали в СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, ранее в ряде регионов зафиксированы массовые отравления суррогатным алкоголем, в состав которого входил ядовитый спирт. В частности, в Оренбуржье пострадали 64 человека, из них 35 человек скончались.

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