Пермь, 18 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Перми по факту массового отравления алкоголем возбуждено уголовное дело. После употребления спиртных напитков зафиксирована смерть пяти человек. об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Алкоголь

По данным ведомства, 17 ноября скончалась семья из трех человек (супруги 1963 г.р. и 1962 г.р. и их дочь 1982 г.р.). Мужчина умер дома, а женщины — в больнице. Кроме того, скончались соседи погибшей семьи — женщина и ее сожитель. Все погибшие стали жертвой алкогольного отравления.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 238 УК РФ («Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц»). В рамках расследования преступления назначен ряд экспертиз.

«Совместно с сотрудниками полиции, проводится комплекс иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности», — сказали в СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, ранее в ряде регионов зафиксированы массовые отравления суррогатным алкоголем, в состав которого входил ядовитый спирт. В частности, в Оренбуржье пострадали 64 человека, из них 35 человек скончались.