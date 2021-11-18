Мельбурн, Австралия, , 11:09 — REGNUM Бывший депутат от лейбористской партии Адем Сомюрек пригрозил заблокировать спорный законопроект правительства штата Виктория (юго-восток Австралии) о пандемии. Об этом 18 ноября сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Сомюрек в настоящее время занимает поперечную скамью в парламенте Виктории в качестве не принадлежащего ни к одной партии парламентария, после того, как в прошлом году его выгнали из Лейбористской партии. В статье, опубликованной в Herald Sun, Сомюрек написал, что, по его мнению, предложенный законопроект о пандемии дает правительству «слишком большую власть», и он не будет его поддерживать.

Решение Сомюрека проголосовать против законопроекта должно привести план правительства в замешательство, поскольку документ не будет принят, если восемь других членов комиссии, которые уже заявили, что будут выступать против законопроекта, также проголосуют против его принятия.

Как сообщало ИА REGNUM, уже несколько дней подряд на ступенях здания парламента Виктории сотни демонстрантов собираются по вечерам на акцию протеста, чтобы выразить свое несогласие с политикой правительства штата.