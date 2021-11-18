Нью-Йорк, США, 18 ноября 2021, 10:54 — REGNUM С момента прихода к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), контакты с представителями последнего ведутся в конструктивном ключе и с пользой. Об этом 18 ноября заявила глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс на заседании Совета Безопасности организации.
«Мы поддерживаем контакты с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они полезны и проходят конструктивно», — сказала она.
В то же время глава Миссии ООН отметила, что, хотя новые власти Афганистана намерены сотрудничать с ООН, в стране продолжает наблюдаться большое количество проблем — большей части афганского населения нужна гуманитарная помощь и часто не соблюдаются права человека, особенно женщин.
«В судебной системе женщин не осталось», — подчеркнула Лайонс.
При этом она уточнила, говоря о гуманитарной ситуации в стране, что из-за приближающейся зимы может произойти ее ухудшение.
«Экономика, государственные структуры страны находятся на грани обвала», — пояснила Лайонс.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Турции объявил, что страна продолжает консультации с официальными лицами Катара по поводу управления международным аэропортом Кабула.