Сеул, , 10:53 — REGNUM С января 2022 года в Южной Корее расширят финансовую поддержку беременных и рожениц. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства здравоохранения и социального обеспечения страны.

Беременная (сс) Suhyeon Choi

По их словам, объём поддержки будет увеличена с 600 тыс. вон (~$507) до 1 млн вон (~$846), а в случае беременности близнецами с 1 млн до 1,4 млн вон (~$1185).

Известно, что средства, начисленные Национальной корпорацией медицинского страхования на специальную банковскую карту, можно будет потратить на любые медицинские расходы, включая расходы, связанные с беременностью и родами, а также на покупку медикаментов.

Срок возможного использования данных средств также будет увеличен с одного года до двух лет.

Соответствующие нововведения вступят в силу 1 января 2022 года.