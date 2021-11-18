Москва, 18 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. На севере и северо-западе Москвы будут построены новый деловой центр и промышленный технопарк, сообщил 18 ноября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Pixabay.com Строительство

Он рассказал, что проекты будут реализованы по программе создания мест приложения труда. Объём инвестиций составит 8,5 млрд рублей, будет создано свыше 2 тыс. новых рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК).

«Ещё два инвестора подписали с городом соглашения, в рамках которых построят деловой центр и промышленный технопарк общей площадью 76,7 тысячи квадратных метров. В городе появятся новые рабочие места для инженеров, специалистов розничной торговли и сферы различных услуг», — рассказал Ефимов.

По его словам, столичные округа получат новые точки экономического и социального роста. Деловой центр будет построен на улице Шеногина в районе Хорошево-Мневники. Площадь объекта составит 56 тыс. кв. метров. Промышленный технопарк появится в Молжаниновском районе столицы. Его площадь — 20,7 тыс. кв. метров.