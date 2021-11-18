Москва, , 10:56 — REGNUM Самолёты военно-транспортной авиации ВКС России вылетели с подмосковного аэродрома «Чкаловский» в Афганистан для эвакуации более 380 граждан РФ и других стран. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Ил-76 Дарья Антонова © ИА REGNUM

В военном ведомстве уточнили, что 18 ноября министр обороны Сергей Шойгу приказал организовать вывоз с афганской территории более 380 граждан России, государств — членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии и Армении), а также Украины и Афганистана. Указания отданы по поручению президента Владимира Путина.

«Для осуществления вывоза создана авиационная группировка из трёх самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский», — отметили в Минобороны.

Российские самолёты доставили в Афганистан более 36 тонн гуманитарного груза, медицинское оборудование и медикаменты. На них в страну прилетели и бригады медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что обстановка в Афганистане нестабильна, там возникли новые вызовы.

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