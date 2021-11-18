Чебоксары, , 10:46 — REGNUM В столице Чувашии на разработку проектной документации для реконструкции аэропортовой аварийно-спасательной станции направят 8,2 млн рублей. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Аэропорт Чебоксар Cap.ru

Закупка проводится у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), им стало общество «Радиотехнические Системы» из Санкт-Петербурга. Заказчиком выступает ООО «Международный аэропорт Чебоксары».

«Выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по разработке проектной документации, сопровождение (включая подачу и получение) разработанной проектной документации при проведении экспертизы по объекту: «Реконструкция здания Стартовой аварийно-спасательной станции Международного аэропорта «Чебоксары», а также разработке рабочей документации», — говорится в описании закупки.

Максимальная цена договора составляет 8,2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, для реконструкции аэропорта города Чебоксары закупается оборудование стоимостью свыше 100 млн рублей. Поставщиком выступает московская компания «Дестра Технолоджис».

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