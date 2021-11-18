Москва, , 10:46 — REGNUM Сегодня, 18 ноября, российская валюта на утренних торгах демонстрирует около нулевую динамику, снижаясь на символические 0,1%, постепенно завершая этап консолидации около отметки 72,50 за доллар, перед новой волной снижения к отметке в 74,00, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Минфин России Government.ru

«После переговоров Александра Лукашенко и Ангелы Меркель президент Белоруссии поручил отвести мигрантов от польско-белорусской границы, что несколько разрядило геополитическое напряжение и снизило санкционные риски для рубля, позволив российской валюте отойти от минимальных с сентября 2021 года уровней в 73,50 за доллар США.

Вторым поддерживающим рубль фактором, сейчас выступает период налоговых выплат, в рамках которого, российские экспортеры продают рекордные объемы валютной выручки, готовясь к выплате 800 млрд рублей НДПИ 25 ноября.

Позитивное влияние этих двух факторов, вероятно, продолжится и сегодня, 18 ноября. Однако это не значит, что стоит рассчитывать на заметное укрепление рубля. Скупка иностранной валюты на 25,9 млрд рублей в день в рамках бюджетного правила,

Минфин России продолжает давить на российскую валюту, цены на нефть находятся на грани пробоя ключевого уровня в $80,00 за баррель Brent.

Плюс сильный технический уровень располагается очень близко к текущим котировкам, на отметке 72,40 за доллар, после теста которой, рубль вновь будет склонен к снижению, но уже к отметке в 74,00 с таймингом до конца следующей недели», — полагает эксперт.

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