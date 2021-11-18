Село Уинское, Пермский край, , 10:44 — REGNUM В Пермском крае 54-летний житель Уинского муниципального округа стал фигурантом уголовного дела о незаконной рубке леса. Ущерб оценивается в 600 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Последствия действий «чёрного лесоруба» 59.мвд.рф

Сигнал об уничтожении деревьев в лесном массиве в полицию поступил от мастера леса Уинского участкового лесничества. В ходе осмотра места правоохранители обнаружили следы волочения, три фрагмента следа транспортного средства, пни деревьев ели и пихты.

По подозрению в совершении преступления задержан житель Уинского округа. Он признался в намерении использовать незаконно заготовленную древесину для сооружения надворных построек.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»).

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