Москва, 18 ноября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин одобрил строительство в Краснодарском крае двух мусоросжигательных заводов полного цикла. Об этом 18 ноября сообщил глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, его слова приводит РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Глава Ростеха Сергей Чемезов

Также указывается, что проработка проектов по строительству мусоросжигательных заводов поручена профильным ведомствам и создание таких объектов ведется госкорпорацией «Ростех».

Кроме того, отмечается, что указанные заводы будут завершающим этапом создания системы обработки мусора в Краснодарском крае и мощность каждого из будет составлять не менее трети от общего объема производимых ежегодно отходов.

При этом отмечается, что эти предприятия должны способствовать нулевому захоронению отходов при отсутствии мусорных полигонов, каковых на данный момент в указанном регионе насчитывается 11 и они не справляются с существующей нагрузкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жителям Забайкалья, которые не перестают жаловаться на некачественно вывозимый мусор, вскоре придётся платить по другим нормативам и ценам: с 1 декабря 2021 года они увеличатся.