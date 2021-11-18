Джакарта, , 10:44 — REGNUM Индонезийская компания PT Bio Farma объявила, что будет проводить исследования вакцины Sinovac, сообщает Kompas.

Китайская вакцина Sinovac-CoronaVac Annalyn Gallego. Province of Camarines Sur

«Что касается исследований в компаний Bio Farma, связанных с ревакцинацией, они будут проведены только в январе 2022 года, мы будем работать вместе с Sinovac», — говорится в заявлении компании PT Bio Farma.

Третья доза вакцины Sinovac против коронавируса может быть введена после полной вакцинации более 50% целевой группы.

Как сообщало ИА REGNUM, остров Бали в Индонезии стал одним из излюбленных туристических направлений шведских туристов.

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