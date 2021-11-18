Санкт-Петербург, , 10:48 — REGNUM В Санкт-Петербурге откроется частный музей-квартира художника и скульптора Романа Шустрова, автора «Петербургских ангелов», умершего от COVID-19 в начале пандемии, и его супруги, художницы Марии Касьяненко, не сумевшей пережить смерть мужа. Об этом 18 ноября сообщили в городском комитете по культуре.

Скульптор Роман Шустров и одна из его работ Фото: личная страница facebook.com/ShustrovRoman

Напомним, художник-кукольник Роман Шустров — автор мини-скульптур Петербургского (Измайловский сад), Любашинского (Любашинский сад) и Печального (наб. р. Карповки) ангелов, которые стали новыми достопримечательностями Северной столицы. 14 мая 2020 года Шустров скончался от COVID-19, а вскоре ушла из жизни его муза и супруга Мария.

Близкие и друзья Шустровых решили увековечить память художников и открыть в мастерской супругов на улице Декабристов, 34, небольшой музей Петербургских ангелов. В нем собраны и представлены сотни скульптур, игрушек, кукол, графические работы, вошедшие в частные коллекции, галереи и музеи в разных странах мира.

Открытие пространства для посетителей состоится в 16:00 мск 18 ноября. Петербургский культуролог Вадим Высоцкий проведет 40-минутную экскурсию по знаковым местам района Коломна, которые Шустров очень любил и знал, изучал историю живших тут известных людей: художников, поэтов, ученых, артистов.

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