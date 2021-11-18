Волгоград, , 10:44 — REGNUM Мера пресечения в отношении врача, обвиняемого в продаже сертификатов вакцинации, избрана Центральным районным судом Волгограда, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в объединённой пресс-службе судов региона.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

По версии следствия, врач-терапевт получал взятки за выдачу сертификатов о вакцинации от COVID-19. Фиктивные прививки он ставил с апреля по август 2021 года, сведения о процедуре обвиняемый самостоятельно или при помощи иных сотрудников поликлиники вносил в государственную информационную систему, а вакцина уничтожалась.

Постановлением суда терапевт заключён под стражу до 15 января 2022 года, решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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