Биробиджан, , 10:39 — REGNUM Сильный снег и штормовой ветер ожидаются в Еврейской автономной области 22 и 23 ноября. Подразделения ГУ МЧС по ЕАО переведены в режим готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе ведомства.

Снегопад

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Автомобилистов просят по возможности воздержаться от дальних поездок. Пешеходам рекомендуют выходить из дома только в случае необходимости и быть осторожными на скользких дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное штормовое предупреждение объявлено в Хабаровском крае. Там ждут циклон с порывистым ветром и сильным снегопадом. Погодные явления могут стать причиной образования снежных заносов, гололёда и снежного наката на дорогах региона.